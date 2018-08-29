Мэрия Петрозаводска довольна тем, как убирается город

Специалисты администрации Петрозаводска накануне провели проверку содержания городских дорог и тротуаров.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, в целом работа организации-подрядчика ООО "ТехРент" оценивается как удовлетворительная.

Помимо уборки улично-дорожной сети рабочие в настоящее время производят вырубку кустарника в полосе отвода вдоль дороги на Птицефабрику, скашивают траву на городских газонах.

Чиновники указали подрядной организации на необходимость более тщательной уборки опадающей листвы. Кроме этого, отметили, что на некоторых улицах остался не убранным смет.

"В связи с прошедшими дождями мы обратили внимание подрядчика на необходимость профилирования грунтовых дорог автогрейдером. Сегодня эти работы были начаты на участке Комсомольского проспекта, ведущем в направлении городской свалки", - отметил Андрей Бекелев.