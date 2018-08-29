Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 29 Августа 2018

Мэрия Петрозаводска довольна тем, как убирается город

По теме

В Заозерье пропала пожилая женщина, страдающая потерей памяти
29.08.18 07:25
ФОТО: Жители Карелии хвастаются первыми урожаями грибов
29.08.18 07:15
Интимную жизнь Пугачевой и Галкина проанализировал сексолог
28.08.18 23:30
Все новости
Загрузка...

Специалисты администрации Петрозаводска накануне провели проверку содержания городских дорог и тротуаров.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, в целом работа организации-подрядчика ООО "ТехРент" оценивается как удовлетворительная.

Помимо уборки улично-дорожной сети рабочие в настоящее время производят вырубку кустарника в полосе отвода вдоль дороги на Птицефабрику, скашивают траву на городских газонах.

Чиновники указали подрядной организации на необходимость более тщательной уборки опадающей листвы. Кроме этого, отметили, что на некоторых улицах остался не убранным смет.

"В связи с прошедшими дождями мы обратили внимание подрядчика на необходимость профилирования грунтовых дорог автогрейдером. Сегодня эти работы были начаты на участке Комсомольского проспекта, ведущем в направлении городской свалки", - отметил Андрей Бекелев.

По теме

В Заозерье пропала пожилая женщина, страдающая потерей памяти
29.08.18 07:25
ФОТО: Жители Карелии хвастаются первыми урожаями грибов
29.08.18 07:15
Интимную жизнь Пугачевой и Галкина проанализировал сексолог
28.08.18 23:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами

Аналитика

27.08.2018 14:54
Обществоведение
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 9
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Без смирения и апатии 1
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»