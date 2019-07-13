Мэрия Петрозаводска готовится ликвидировать гаражи на улице Мурманской

Городские власти информируют владельцев гаражей на улице Мурманской об их демонтаже.

С 15 по 17 июля с 10.00 до 21.00 будет произведен демонтаж нестационарных гаражей, расположенных на земельном участке в районе дома № 5 по улице Мурманской. Об этом сообщают в администрации Петрозаводска.

По информации мэрии, демонтированные объекты будут вывезены.

Власти города ссылаются на порядок демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа.