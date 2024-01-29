Мэрия Петрозаводска грозит выселением злостным неплательщикам коммунальных услуг

Администрация Петрозаводска напомнила об угрозе выселения из муниципального жилья за неуплату ЖКУ.

В мэрии Петрозаводска напомнили о выселении из муниципального жилья за неуплату коммунальных услуг.



Гражданам, которые больше полугода не платят за ЖКУ, предоставят комнату в общежитии из расчета не менее шести квадратных метров на человека.



Администрация Петрозаводска напоминает нанимателям муниципального жилья о необходимости своевременно оплачивать ЖКУ. Если больше полугода наниматели и члены его семьи не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, то — согласно Жилищному кодексу РФ — в судебном порядке их могут выселить, предоставив помещение в общежитии.



В случае нарушения жилищного законодательства мэрия города обратится в суд о выселении неплательщика с предоставлением комнаты в общежитии.

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