Мэрия Петрозаводска ищет директора для школы №6

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Объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №6, сообщает мэрия Петрозаводска.
Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школы №6.
Документы соискателей принимаются с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 в мэрии.
Дата проведения конкурсной комиссии - 14 сентября 2018 года.
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