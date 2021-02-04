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Мэрия Петрозаводска ищет экспертов в сфере туризма

Новости. Общество
18:00, 05 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Администрация Петрозаводска формирует сообщество экспертов в сфере туризма, сообщили в мэрии города.

Мэрия карельской столицы объявила о начале отбора кандидатов на включение в экспертную сеть "Городское развитие и туризм". Основными задачами данного сообщества станут создание, продвижение и сопровождение проектов и инициатив, связанных с развитием туристической отрасли. Объединение независимых специалистов поможет в подготовке предложений по развитию данной отрасли, заявили в администрации Петрозаводска.

В роли экспертов могут выступать специалисты из коммерческих и некоммерческих структур, деловых и отраслевых объединений, исследовательских центров, институтов развития, общественных, научных, образовательных организаций. К деятельности сообщества также могут присоединиться активные граждане.

Участникам объединения будут направляться запросы для проработки конкретных тем, связанных с развитием туризма. Для включения в экспертную сеть необходимо подать заявку на электронный адрес leonidova@tourism10.ru. Форма заявки представлена в прикреплённом документе.

Отбор кандидатов уже стартовал и продлится до 15 апреля.

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