Мэрия Петрозаводска наэкономила на дорожный ремонт в четырех микрорайонах

Этой осенью в Петрозаводске восстановят еще несколько дорожных участков, сообщили в городской мэрии.

В этом году в Петрозаводске отремонтируют проезжую часть на нескольких участках. Работы запланированы в Вороньем проезде, на отрезке от улицы Ровио до дома №5 по Балтийской улице; на пересечении Мурманской и Кутузова; на перекрестке улиц Лежнёвой и Суворова; на улице Пархоменко, на участке возле дома № 31; в Катерном проезде, возле школы № 3.



Работы выполнит ООО «АМТЕК». Ремонт, по информации мэрии, стал возможен благодаря экономии во время конкурсов по выбору подрядчика.

Предыдущий контракт, который удалось заключить за счет экономии средств в городском бюджете, выполнен. Восстановлен асфальт на участках Белорусской улицы, от Мелентьевой до Кожевенного переулка; улице Варламова, от «Правды» до дома №32; на Комсомольском проспекте, от Кукковского кольца до улицы Братьев Озеровых; в Сулажгорском и пятом внутриквартальном проезде, а также в проезде между домами №23 и №25 по улице Репникова.