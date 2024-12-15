Мэрия Петрозаводска напомнила об ответственности за совершение актов вандализма на фасадах зданий

Власти карельской столицы призвали жителей бережно относиться к городскому имуществу.

Администрация Петрозаводска в официальном паблике напомнила об ответственности за нанесение надписей на фасады зданий.

В сообществе подчеркнули, что обязанность по содержанию имущества несет собственник или уполномоченное им лицо. В соответствии с Правилами благоустройства не допускается наличие видимых загрязнений, а также несанкционированных изображений, граффити и иных надписей на фасадах зданий.

Собственникам объектов, на которых выявлены подобные надписи, необходимо незамедлительно их устранить. Кроме того, при покраске цвет нужно выбирать в тон объекта.

Также специалисты управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства администрации Петрозаводска напомнили об ответственности за нанесение на здания и сооружения несанкционированных надписей, в том числе — содержащих рекламу наркотиков.

В сообществе отметили, что за несанкционированное нанесение надписей, рисунков, граффити на здания, строения и сооружения предусмотрен штраф. Его размер для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей и для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Нарушителям грозит не только административное наказание, но и денежное взыскание в счет возмещения ущерба. При выявлении подобных случаев, собственникам домов необходимо обратиться в органы внутренних дел.

Специалисты управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства разработали памятку о том, какие действия необходимо совершить при выявлении надписей, содержащих, в том числе, признаки рекламы наркотиков:

1) зафиксировать (фото/видео с «привязкой» к объекту, местности);

2) направить информацию в органы внутренних дел с просьбой установить виновников.

Также о правонарушении можно сообщить по телефонам:

— УМВД России по г. Петрозаводску, Курганский проезд, д. 6, дежурная часть тел.: 715327;

— отдел полиции № 1 УМВД России по г. Петрозаводску, Мурманская улица, д. 37, дежурная часть тел.: 739154;

— отдел полиции № 2 УМВД России по г. Петрозаводску, Питкярантская улица, д. 32А, дежурная часть тел.: 739240;

— отдел полиции № 3 УМВД России по г. Петрозаводску, Лососинское шоссе, д. 33, к.1, дежурная часть тел.: 755000;

— ОБППСП УМВД России по г. Петрозаводску, улица Белинского, д. 1 тел.: 571120;

— ОБДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Петрозаводску, Ленинградская улица, д. 7 тел.: 715900.

В администрации Петрозаводска призвали жителей и гостей карельской столицы бережно относиться к городскому имуществу.