Мэрия Петрозаводска назвала улицы, где лучше не парковать машину во время уборки снега

В период с 4 по 7 апреля с центра города будет вывозиться снег. Администрация Петрозаводска просит не парковать машины по обочинам этих улиц.

Администрация города информирует об участках улично-дорожной сети, движение по которым может быть затруднено из-за работы погрузочной техники и самосвалов.

В период с 4 по 7 апреля снег будет вывозиться с проспекта Ленина и площади Ленина, площади Гагарина, частично с улиц Энгельса, Гоголя, Андропова, Куйбышева, Титова, Атикайнена и Герцена, проспекта Карла Маркса.

Администрация Петрозаводска напоминает водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по перечисленным участкам улично-дорожной сети города может быть затруднено.

Также мэрия предлагает в период проведения уборки и вывоза снега не парковать транспортные средства по обочинам этих улиц.