Мэрия Петрозаводска назвала улицы города, где косят траву

Городской комбинат благоустройства убирает листву и косит траву на общественных территорий карельской столицы.

Где идет эта работа, сообщили в администрации Петрозаводска.

Бригады рабочих сейчас подметают листву, убирают мусор и отцветшие растения на Онежской набережной и Малой Подгорной аллее, в Советском сквере у Вечного огня, в сквере Сенькина, на бульваре Победы, на аллеях Дружбы и 300-летия Петрозаводска, на Березовой аллее, в парке 50-летия Пионерской организации, парке Зеленый берег и в других местах Петрозаводска.

Покос травы идет на Октябрьском проспекте в районе домов № 37 и 44, на Питкярантской улице у дома № 30, у стадиона на Птицефабрике, в парке Патриот, у здания бани в Соломенном и также рядом с баней в районе Сулажгорский Кирпичный Завод. Дикую поросль удаляют в парке XXII съезда КПСС и в Лососинском парке (в районе дома № 7 на набережной Ла Рошель).

«За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации», - сообщили в мэрии.