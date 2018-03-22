Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:05, 22 Марта 2018

Мэрия Петрозаводска не видит серьезных нарушений в уборке дорог

По теме

Лучшие учителя Карелии получат по 230 тысяч рублей от президента
22.03.18 09:46
Пенсионный фонд собирается сократить тысячи своих сотрудников
22.03.18 09:01
Налоговая служба Карелии проведет Дни открытых дверей
22.03.18 08:20
Все новости
Загрузка...

Специалисты администрации карельской столицы считают, что городские трассы находятся в удовлетворительном состоянии.

 

20-21 марта сотрудники мэрии города провели очередные рейды с целью контроля за качеством уборки улично-дорожной сети, сообщает сайт администрации карельской столицы.

Специалисты произвели проверку состояния проезжей части и тротуаров

Сотрудники администрации проверили качество уборки улично-дорожной сети в большинстве районов Петрозаводска. Подрядчику было указано на ряд выявленных недочетов, которые были оперативно устранены. 

Как сообщают в мэрии Петрозаводска, все проверенные во время рейдов участки городских улиц содержатся подрядчиком, ООО «ТехРент», в удовлетворительном состоянии.

 

По теме

Лучшие учителя Карелии получат по 230 тысяч рублей от президента
22.03.18 09:46
Пенсионный фонд собирается сократить тысячи своих сотрудников
22.03.18 09:01
Налоговая служба Карелии проведет Дни открытых дверей
22.03.18 08:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Спрут
2018-03-22 09:38:16
Теперь можно "лечить" народ по полной, выборы,вернее их подобие с "дебатами", прошли...всё будет хорошо....
Juniper59
2018-03-22 09:31:28
Ну, всё правильно "Удовлетворительно" - это, значит, на "троечку". Так и есть. А бывает ещё "хорошо" и "отлично", чего мы зимой не видим в принципе, и "неудовлетворительно" - это как при "Мосте".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
17.03.2018, 10:32
Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе

Аналитика

21.03.2018 16:32
Обществоведение
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
Спикер Петросовета подвел итоги голосования за проекты программы "Комфортная городская среда".
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 6
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Вся аналитика

Чтиво

21.03.2018 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
20.03.2018 14:59
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»