Мэрия Петрозаводска не видит серьезных нарушений в уборке дорог

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Специалисты администрации карельской столицы считают, что городские трассы находятся в удовлетворительном состоянии.
20-21 марта сотрудники мэрии города провели очередные рейды с целью контроля за качеством уборки улично-дорожной сети, сообщает сайт администрации карельской столицы.
Специалисты произвели проверку состояния проезжей части и тротуаров
Сотрудники администрации проверили качество уборки улично-дорожной сети в большинстве районов Петрозаводска. Подрядчику было указано на ряд выявленных недочетов, которые были оперативно устранены.
Как сообщают в мэрии Петрозаводска, все проверенные во время рейдов участки городских улиц содержатся подрядчиком, ООО «ТехРент», в удовлетворительном состоянии.
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