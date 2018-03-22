Мэрия Петрозаводска не видит серьезных нарушений в уборке дорог

Специалисты администрации карельской столицы считают, что городские трассы находятся в удовлетворительном состоянии.

20-21 марта сотрудники мэрии города провели очередные рейды с целью контроля за качеством уборки улично-дорожной сети, сообщает сайт администрации карельской столицы.

Специалисты произвели проверку состояния проезжей части и тротуаров

Сотрудники администрации проверили качество уборки улично-дорожной сети в большинстве районов Петрозаводска. Подрядчику было указано на ряд выявленных недочетов, которые были оперативно устранены.

Как сообщают в мэрии Петрозаводска, все проверенные во время рейдов участки городских улиц содержатся подрядчиком, ООО «ТехРент», в удовлетворительном состоянии.