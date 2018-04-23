Мэрия Петрозаводска обещает серьезно позаботиться о безопасности в детских лагерях

В преддверии школьных каникул проводится проверка объектов летнего отдыха детей.

Как отметила заместитель главы администрации Петрозаводска – руководитель комитета социального развития Римма Ермоленко, во всех организациях разработаны и согласованы надзорными и правоохранительными органами паспорта антитеррористической защищенности, ведется работа по подготовке паспортов безопасности объектов с присвоением категорий опасности. Обследование и категорирование школ будет завершено в мае.

- В этом году мы планируем 16 смен лагерей дневного пребывания в школах и учреждениях дополнительного образования, 26 смен специализированных профильных лагерей - на объектах спорта и спортивных школах, три смены - на загородной базе "Старт", где отдохнут 450 детей. Кроме того, на загородной базе "Уя" проведут 8 тренировочных сборов. Мы тесно взаимодействуем с надзорными органами, и проверки по готовности лагерей будут очень серьезными, - отметила Римма Ермоленко.