Мэрия Петрозаводска обещает снести очередные гаражи вне закона

Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконно установленных гаражей в Октябрьском районе.

Мэрия Петрозаводска информирует владельцев двух гаражей в Октябрьском районе о сносе их построек. По данным пресс-центра администрации, под снос пойдут гаражи, расположенные возле домов № 5В на улице Лисицыной и № 29 на улице Зайцева.

Земельные участки освободят в период с 29 августа по 4 сентября, заявили в мэрии Петрозаводска.