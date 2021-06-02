Мэрия Петрозаводска объявила аукционы на размещение торговых точек для продажи ягод

Заявки на 5 торговых площадей принимаются до 22 июня, сообщили в администрации города.

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов. Победители смогут с 28 июня по 1 сентября организовать продажу ягод в разных районах города. Площадь земельных участков - 16 кв. м, торговых объектов - 8 кв. м.

Всего на аукцион выставлено пять лотов. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе - 03.06.2021 с 09.00. Дата и время окончания приема заявок - 22.06.2021 до 17.00. Дата и время определения участников аукциона - 23.06.2021 до 18.00.

Дата, время и место проведения аукциона - 24.06.2021 с 15.30 по адресу: Петрозаводск, проспект Ленина, дом 2, кабинет 201.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 71-35-68, а также на сайте администрации города.