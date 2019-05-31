Мэрия Петрозаводска определит несколько мест для выгула собак

Администрация столицы Карелии готова взять на себя обязательство по определению мест для выгула собак и иных домашних животных.

Это следует из проекта решения о внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе, который мэрия внесла в Петросовет.

"Места, предназначенные для выгула собак и иных домашних животных, будут определены на основании соответствующего постановления администрации Петрозаводского городского округа", - говорится в пояснительной записке к документу.

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