Мэрия Петрозаводска определит несколько мест для выгула собак

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Администрация столицы Карелии готова взять на себя обязательство по определению мест для выгула собак и иных домашних животных.
Это следует из проекта решения о внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе, который мэрия внесла в Петросовет.
"Места, предназначенные для выгула собак и иных домашних животных, будут определены на основании соответствующего постановления администрации Петрозаводского городского округа", - говорится в пояснительной записке к документу.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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