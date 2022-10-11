Мэрия Петрозаводска опровергла информацию о том, что воспитанники детского сада спят в спортзале

В администрации города рассказали о завершившемся ремонте в детском саду № 118.

Ремонт детского сада № 118 в Петрозаводске завершен, сообщили в мэрии Петрозаводска. По словам администрации, воспитанники занимаются и спят в группах.

Как объяснили в администрации, затянувшийся ремонт кровли здания был завершен, работы приняли. Однако в ходе работ была допущена протечка второго этажа. Подрядчик устранил ее по условиям контракта и провел в помещениях косметический ремонт, который уже закончен.

Напомним, ранее жительница Петрозаводска пожаловалась главе города на затянувшийся ремонт детского сада № 118. По словам женщины, одна из групп с начала учебного года располагается в спортивном зале.

Как уточнили в мэрии, с 7 ноября дети спят в отремонтированном помещении и занимаются физкультурой в спортивном зале. Информацию снабдили фотографиями полностью отремонтированных помещений.

При этом в паблике администрации новость прокомментировала читательница. По ее словам, праздник в детском саду, намеченный на 1–3 ноября, был перенесен в группы из-за того, что актовый (музыкальный) зал был залит.