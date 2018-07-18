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Новости. Экономика
07:15, 18 Июля 2018

Мэрия Петрозаводска опубликовала "черный список" фирм, которые задолжали в казну больше миллиона

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Администрация столицы Карелии на официальном сайте опубликовала обновленный список крупнейших должников в бюджет.

 

Мэрия Петрозаводска накануне разместила на официальном сайте обновленный список организаций, являющихся крупнейшими должниками по арендной плате за земельные участки.

В списке: ООО "Велт", ООО "ГарантПро", ООО "Гросс Инвест", ООО "Зимний сад", ООО "Инвестиционная компания "Комфортный дом", ООО "Интер-ПС",  ОАО "Карельский мясокомбинат", КРОМО "ФВМиМСК", ООО "ЛИРИКА", ООО "Малоэтажное строительство", ООО "НЕКСТ", ООО "Общественный спортивный комплекс", ООО "ПетроСтрой", ООО "Петро-Реал-Эстейт", ООО "ПоларТек", ООО "Полит.Консалт", ООО "Реклама Графика", ООО "Техногаз" (ООО "Росгаз"»), ООО "СВД", ООО "С-Гидравлика", ООО АРП "Север", ООО "Спутник", ООО "Станкозавод", ООО "Станкозавод-«ДЕКО", ООО "СТМ", ООО "СтройИмпульс", ООО "СтройИнвестПроект", ООО "СтройИнвестРесурс", ООО "СтройРемСервис", ООО "ТД Авеста", ООО Торговый дом "ОнегоСтройАвто", ООО "Торговый дом "ТЛК", ООО Финансовая компания "ОнегоСтройАвто", ООО "Экранопланостроительное объединение "ОРИОН", ООО "Этажи".

Как пояснили в городской администрации, задолженность каждой из перечисленных организаций перед муниципальным бюджетом составляет не менее миллиона рублей.

 

 

 

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