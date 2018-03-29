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Новости. Общество
08:20, 29 Марта 2018

Мэрия Петрозаводска опубликовала список домов, где заменят лифты

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В Петрозаводске стартовала программа замены лифтов в многоквартирных домах.

 

До 2019 года будет заменено 77 лифтов в 30 городских многоэтажках, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

На данный момент завершен ремонт в трех многоквартирных домах: на улицах Лыжной, Питкярантской и Ведлозерской, всего заменено пять лифтов. Ведутся работы еще в девяти домах, заключены договоры с подрядчиками на замену 42 лифтов. Об этом сообщил начальник управления жилищного хозяйства администрации города Евгений Перов.

Сообщается, что в многоэтажках производится замена лифтовых кабин на новые, ремонтируется электрическое оборудование и подъемные механизмы, при необходимости модернизируются лифтовые шахты.

В ближайшее время Фонд капитального ремонта заключит договоры на ремонт лифтов еще в 13 многоквартирных домах, утверждают в администрации Петрозаводска.

Мэрия опубликовала список домов, где будет производиться ремонт: бульвар Интернационалистов, д. 22, пер. Попова, д. 4, д. 8, просп. Александра Невского, д. 37, д. 41, д. 43, просп. Лесной, д. 19, ул. Березовая аллея, д. 33, д. 35, ул. Ведлозерская, д. 16Б, д. 18Б, ул. Древлянка, д. 14 корп.1, д. 14 корп.2, д. 21, д. 24 корп.1, ул. Калинина, д. 73, ул. Лыжная, д. 5, д 22А, ул. Московская, д. 10, ул. Пархоменко, д. 26А, ул. Питкярантская, д. 6, ул. Шотмана, д. 60, д.20, ул. Попова, д. 12, ул. Сегежская, д. 13, ул. Сортавальская, д. 5, ул. Судостроительная, д. 28, ул. Фрунзе, д. 2, ул. Чкалова, д. 49, д. 54.

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