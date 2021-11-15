Мэрия Петрозаводска организовала рейды по проверке качества уборки улиц (ФОТО)

По поручению Владимира Любарского специалисты мэрии мониторят качество уборки улиц в разных районах города, фиксируя недостатки.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, по поручению Главы города усилен контроль за работой подрядчика. Специалисты администрации отслеживают качество уборки, наличие заявленной техники и дворников.

Объезды проводятся в разных районах города. Так, например, специалисты мэрии подтвердили наличие сил подрядчика на улицах Ровио, Ленинградской, Максима Горького, Анохина, проспектах Ленина, Карла Маркса, Октябрьском и Первомайском, на Березовой аллее и других местах города. Привлеченные средства — силы «АБЗ-Дорстрой» и «КСМ» — работают, в частности, на Балтийской и Лыжной улицах, Вьюжном и Скандинавском проездах.

Вместе с тем, специалисты администрации фиксируют многочисленные недостатки в уборке города. Все полученные данные аккумулируются в комитете ЖКХ для принятия оперативных мер, передачи информации подрядным организациям и собственникам земельных участков.

Рейды по мониторингу качества уборки продолжаются.