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Мэрия Петрозаводска организовала рейды по проверке качества уборки улиц (ФОТО)

Новости. Общество
12:49, 04 Декабря 2021
фото: администрация Петрозаводска

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По поручению Владимира Любарского специалисты мэрии мониторят качество уборки улиц в разных районах города, фиксируя недостатки.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, по поручению Главы города усилен контроль за работой подрядчика. Специалисты администрации отслеживают качество уборки, наличие заявленной техники и дворников.

Объезды проводятся в разных районах города. Так, например, специалисты мэрии подтвердили наличие сил подрядчика на улицах Ровио, Ленинградской, Максима Горького, Анохина, проспектах Ленина, Карла Маркса, Октябрьском и Первомайском, на Березовой аллее и других местах города. Привлеченные средства — силы «АБЗ-Дорстрой» и «КСМ» — работают, в частности, на Балтийской и Лыжной улицах, Вьюжном и Скандинавском проездах.

Вместе с тем, специалисты администрации фиксируют многочисленные недостатки в уборке города. Все полученные данные аккумулируются в комитете ЖКХ для принятия оперативных мер, передачи информации подрядным организациям и собственникам земельных участков.

Рейды по мониторингу качества уборки продолжаются.

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Комментарии

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0ff
2021-12-04 14:04:20
Протестунов на уборку сгега выгнать надо. Вместо плакатиков лопаты выдать.
12345
2021-12-04 13:49:29
а "качество" как оценивают?
Вася
2021-12-04 13:59:38
12345, А у вас какой строй самодержавие?
Гражданин
2021-12-04 13:56:08
12345, на глаз.
А кто из Администрации знает ГОСТы и другие нормы закона ?
Offff
2021-12-04 13:46:13
Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперёд.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Едут и смеются... проверяют снег . :)
Вася
2021-12-04 13:37:16
Хватит плакать ! Не можете уходите !
Ded
2021-12-04 12:58:24
Как говаривал один "профильный" министр, "Асфальта нет, но он здесь и не нужен"! "Эту дорогу мы передадим "федералам"!
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