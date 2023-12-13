Мэрия Петрозаводска отчиталась о круглосуточной уборке дорог

Работы ведутся с помощью специализированной техники и вручную.

Содержанием улиц во всех районах Петрозаводска занимаются «Кондопожское ДРСУ» и субподрядные организации. Чистоту в карельской столице круглосуточно поддерживают техника и десятки рабочих, заявили в администрации города.



В пятницу, 15 числа, комбинированные дорожные машины продолжают бороться с гололедом на улицах города. Во второй половине дня они приступили к очистке проезжей части на Кукковке, Древлянке, Ключевой и в Октябрьском районе.



Грейдер задействован на Зареке, Кукковке, а также в Октябрьском и Железнодорожном районах. Фронтальные погрузчики расчищают внутриквартальные проезды Древлянки, Зареки и Октябрьского района.



Четыре мобильные бригады занимаются уборкой остановок и подходов к пешеходным переходам. Тракторы очищают тротуары на Кукковке, Зареке и в Октябрьском районе. Кроме того, подрядчик вывозит снег с площади Кирова.



В мэрии карельской столицы также отметили, что горожане могут жаловаться на плохую уборку улиц и тротуаров по телефонам кондопожского ДРСУ: 8 (814-2) 70-35-67; 8 921-222-71-87.



Работу управляющих компаний и ТСЖ контролируют сами жильцы домов. В случае плохой работы жилищных организаций необходимо обратиться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ.