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Мэрия Петрозаводска отчиталась о круглосуточной уборке дорог

Новости. Общество
17:40, 15 Декабря 2023
фото: © мэрия Петрозаводска / ВК

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Работы ведутся с помощью специализированной техники и вручную.

Содержанием улиц во всех районах Петрозаводска занимаются «Кондопожское ДРСУ» и субподрядные организации. Чистоту в карельской столице круглосуточно поддерживают техника и десятки рабочих, заявили в администрации города. 

В пятницу, 15 числа, комбинированные дорожные машины продолжают бороться с гололедом на улицах города. Во второй половине дня они приступили к очистке проезжей части на Кукковке, Древлянке, Ключевой и в Октябрьском районе.

Грейдер задействован на Зареке, Кукковке, а также в Октябрьском и Железнодорожном районах. Фронтальные погрузчики расчищают внутриквартальные проезды Древлянки, Зареки и Октябрьского района.

Четыре мобильные бригады занимаются уборкой остановок и подходов к пешеходным переходам. Тракторы очищают тротуары на Кукковке, Зареке и в Октябрьском районе. Кроме того, подрядчик вывозит снег с площади Кирова.

В мэрии карельской столицы также отметили, что горожане могут жаловаться на плохую уборку улиц и тротуаров по телефонам кондопожского ДРСУ: 8 (814-2) 70-35-67; 8 921-222-71-87.

Работу управляющих компаний и ТСЖ контролируют сами жильцы домов. В случае плохой работы жилищных организаций необходимо обратиться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ.

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