16:12, 26 Февраля 2019
Мэрия Петрозаводска планирует купить новую сцену для празднования юбилея Карелии
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Администрация Петрозаводска планирует приобрести новую сцену для празднования 100-летия Карелии на площади Кирова.
Это следует из проекта поправок к бюджету города на 2019 год, который администрация внесла в Петросовет.
"Средства субсидии планируется направить на приобретение новой сцены на площади Кирова (со световым и музыкальным оборудованием), выполнение работ по ремонту мест проведения протокольных мероприятий", – сказано в документе.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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