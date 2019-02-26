Мэрия Петрозаводска планирует купить новую сцену для празднования юбилея Карелии

Администрация Петрозаводска планирует приобрести новую сцену для празднования 100-летия Карелии на площади Кирова.

Это следует из проекта поправок к бюджету города на 2019 год, который администрация внесла в Петросовет.

"Средства субсидии планируется направить на приобретение новой сцены на площади Кирова (со световым и музыкальным оборудованием), выполнение работ по ремонту мест проведения протокольных мероприятий", – сказано в документе.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".