Мэрия Петрозаводска по просьбе горожан скорректировала новое расписание маршруток

Администрация Петрозаводска и перевозчик ООО «Транс-Балт» корректируют расписание движения автобусов, сообщили в мэрии.

В адрес Администрации поступают обращения и предложения о корректировке расписания движения автобусов №5, 14 и 29, которые переходят на регулируемый тариф.



По согласованию с подрядной организацией – компанией «Транс-Балт» - внесены соответствующие изменения.



Актуальное расписание движения опубликовано в приложенных документах к посту в паблике администрации.



Напомним, новые автобусы на маршрут №5 вышли 13 июня. Маршрутки №№ 14 и 29 заработают по регулируемому тарифу с завтрашнего понедельника, 19 июня.