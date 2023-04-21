Мэрия Петрозаводска по просьбе горожан скорректировала новое расписание маршруток

Администрация Петрозаводска и перевозчик ООО «Транс-Балт» корректируют расписание движения автобусов, сообщили в мэрии.
В адрес Администрации поступают обращения и предложения о корректировке расписания движения автобусов №5, 14 и 29, которые переходят на регулируемый тариф.
По согласованию с подрядной организацией – компанией «Транс-Балт» - внесены соответствующие изменения.
Актуальное расписание движения опубликовано в приложенных документах к посту в паблике администрации.
Напомним, новые автобусы на маршрут №5 вышли 13 июня. Маршрутки №№ 14 и 29 заработают по регулируемому тарифу с завтрашнего понедельника, 19 июня.
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