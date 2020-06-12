Мэрия Петрозаводска пообещала очистить от мусора Каменный бор

Администрация столицы Карелии сообщила о результатах деятельности по ликвидации свалок мусора в Петрозаводске.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, на данный момент убраны свалки на улицах Олега Кошевого, Петрова и Фурманова, рядом с Высотным проездом, 3, в парке у озера Четырехверстное.

Всего подрядчики ликвидировали около 40 стихийных свалок в Петрозаводске. Общий объем собранного мусора составил более трех тысяч кубометров, пояснили в администрации города.

В течение июня планируется очистить проезд Дорожников, Комсомольский проспект, Кадетский проезд, парк Каменный Бор, территории в районе улиц Льва Толстого, Хейкконена, Труда, Бесовецкой и других.

Всего в 2020 году планируется убрать более 15 тысяч кубометров отходов, которыми наполнены стихийные городские свалки.

Ранее сообщалось, что несанкционированная свалка загорелась в Петрозаводске