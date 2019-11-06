Мэрия Петрозаводска пообещала отрегулировать работу светофора, вызвавшего возмущение у водителей

Светофор на пересечении четырёх автомагистралей в Петрозаводске отрегулируют, сообщили в администрации города.

На светофорном объекте на пересечении улиц Правды, Калинина, Лыжной, а также Ключевского шоссе подключили дополнительные поворотные секции. Разделение транспортных и пешеходных потоков призвано сделать пересечение проезжей части безопаснее. Изменение циклов регулирования стало необходимым для приведения его к нормам федерального законодательства, а также во исполнения судебного решения.

Подобные работы проводятся и на других городских объектах.

В настоящее время специалисты администрации и ГИБДД отслеживают ситуацию для настройки оптимальных интервалов движения.

"Чтобы оптимизировать работу светофора нужно, чтобы он поработал какое-то время в расчётном режиме, – сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев. – Точечная регулировка, безусловно, будет проведена. Таким же образом, например, настраивался новый объект на пересечении Лесного проспекта и Сыктывкарской улицы. После точечной регулировки жалоб на светофор в администрацию не поступало. Мы стараемся балансировать между интересами пешеходов и автолюбителей, но жизнь и здоровье горожан в приоритете".

Администрация Петрозаводска просит с пониманием отнестись к необходимости проведения дополнительной настройки, а также призывает водителей и пешеходов быть внимательными и руководствоваться сигналами светофоров, установленными дорожными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что водители возмущены работой нового светофора на пересечении улицы Лыжной и Ключевского шоссе.