Мэрия Петрозаводска попала в "Черную книгу" ФАС

Столица Карелии включена в список городов и регионов, где ФАС России выявила факты худших антиконкурентных решений местных властей.

Список под названием "Черная книга" опубликован на официальном сайте ведомства.

Петрозаводск попал в нее из-за принятого в 2017 году администрацией Петрозаводска решения о закрытии автобусного маршрута №26, который обслуживает ООО "ТК АвтоПассаж".

Администрации Петрозаводска было выдано предупреждение о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции. Власти пытались оспорить его в суде, но затем отказались от тяжбы и исполнили предписание антимонопольной службы.

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