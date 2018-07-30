Мэрия Петрозаводска попала в "Черную книгу" ФАС

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Столица Карелии включена в список городов и регионов, где ФАС России выявила факты худших антиконкурентных решений местных властей.
Список под названием "Черная книга" опубликован на официальном сайте ведомства.
Петрозаводск попал в нее из-за принятого в 2017 году администрацией Петрозаводска решения о закрытии автобусного маршрута №26, который обслуживает ООО "ТК АвтоПассаж".
Администрации Петрозаводска было выдано предупреждение о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции. Власти пытались оспорить его в суде, но затем отказались от тяжбы и исполнили предписание антимонопольной службы.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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