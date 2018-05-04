Мэрия Петрозаводска попросила подрядчика еще качественнее убирать город

Специалисты проверили ведение подрядной организацией очистки проезжих частей и тротуаров городских дорог от зимнего смета, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня механизированные звенья и мобильные бригады ООО "ТехРент" производят уборку в районе Первомайского и Октябрьского проспектов, на улицах Ровио, Шотмана и на проспекте Александра Невского.

В ходе произведенного объезда города отмечено, что вывоз основного зимнего смета завершен с проезжей части улиц Московской, Ленинградской, Мурманской, Железнодорожной.

В то же время, подрядчику указано на необходимость повышения качества работы, особенно в местах предстоящих праздничных мероприятий: на бульваре Победы, проспекте Карла Маркса и улице Правды, площади Кирова.

Отмечено также, что сотрудникам ООО "ТехРент" следует уделять больше внимания уборке улиц в отдаленных районах Петрозаводска: в Сулажгоре, в СКЗ, на Птицефабрике и в Соломенном.