Мэрия Петрозаводска после сообщений в СМИ проверила, как отапливают классы в одной из школ

Температурный режим в помещениях школы №6 соответствует норме, заверили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты управления образования проверили опубликованную в социальных сетях информацию, которая позже появилась в региональных СМИ.



Температурный режим в помещениях школы №6 соответствует норме. Дополнительные замеры чиновники произвели в пятницу и в субботу.



В кабинетах зафиксированы показатели в +22 градуса, подчеркнули в пресс-службе администрации города. Кроме того, в школу выехали коммунальщики, обслуживающие теплоузел. Оборудование работает в штатном режиме.



«Появившаяся в социальных сетях информация не соответствует действительности», - резюмировали в мэрии.



Напомним, жалоба на то, что ученики младших классов школы № 6 Петрозаводска мерзнут на занятиях, появилась накануне в соцсети «ВКонтакте».