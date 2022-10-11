Мэрия Петрозаводска после сообщений в СМИ проверила, как отапливают классы в одной из школ

Температурный режим в помещениях школы №6 соответствует норме, заверили в мэрии Петрозаводска.
Специалисты управления образования проверили опубликованную в социальных сетях информацию, которая позже появилась в региональных СМИ.
Температурный режим в помещениях школы №6 соответствует норме. Дополнительные замеры чиновники произвели в пятницу и в субботу.
В кабинетах зафиксированы показатели в +22 градуса, подчеркнули в пресс-службе администрации города. Кроме того, в школу выехали коммунальщики, обслуживающие теплоузел. Оборудование работает в штатном режиме.
«Появившаяся в социальных сетях информация не соответствует действительности», - резюмировали в мэрии.
Напомним, жалоба на то, что ученики младших классов школы № 6 Петрозаводска мерзнут на занятиях, появилась накануне в соцсети «ВКонтакте».
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