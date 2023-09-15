Мэрия Петрозаводска предложила жадным до парковки водителям исправиться самим

Городские власти обратили внимание на барьеры, установленные на парковке возле одного из домов на улице Зайцева.

Администрация столицы Карелии просит автомобилистов, поставивших барьеры на парковке у дома №17 по улице Зайцева, самостоятельно убрать эти конструкции.



В противном случае их уберут городские власти, предупредили в мэрии.



Добровольно освободить занятые участки необходимо до 2 октября.