Мэрия Петрозаводска приглашает многодетные семьи бесплатно увидеть выставку «Красная дорога»

Завтра в Петрозаводске многодетные семьи смогут бесплатно посетить выставку «Красная дорога».

Завтра, 20 января, в Городском выставочном зале состоится день бесплатного посещения для многодетных семей. Посетители смогут бесплатно увидеть действующую экспозицию. Помимо этого, в любой день работы выставок право бесплатного посещения имеют ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп и некоторые другие категории граждан. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сейчас на площадке представлена экспозиция «Красная дорога». В неё вошли работы заслуженного художника Российской Федерации, вице-президента Российской академии художеств Виктора Калинина. Также посетители увидят произведения фотографа Рауля Скрылёва, запечатлевшего атмосферу творческого процесса в мастерских известных художников.