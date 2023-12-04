Мэрия пригласила жителей Петрозаводска украсить город к Новому году

В карельской столице проходит ежегодный конкурс «Волшебный свет. Петрозаводск – 2024».

С 1 декабря по 30 января в карельской столице проходит традиционный конкурс новогодней иллюминации «Волшебный свет. Петрозаводск — 2024». Об этом рассказали в городской администрации.

Мэрия Петрозаводска приглашает организации, предпринимателей, общественные объединения и всех жителей Петрозаводска присоединиться к праздничному украшению города.

Для участия в творческом проекте необходимо оформить окна, фасады или территории зданий в новогоднем стиле, сфотографировать работу и направить заявку с тремя снимками хорошего качества на электронную почту volshebnisvet@petrozavodsk-mo.ru.



Конкурс проводится по семи номинациям:



— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли»



— «Лучшее новогоднее оформление гостиниц, предприятий общественного питания, банков, предприятий сферы услуг»



— «Лучшая ёлка»



— «СтройАРТ-ёлка» — для строительных организаций



— «Зимнее вдохновение» — в изготовлении оригинальных украшений своими руками участвуют учреждения образования, культуры, физической культуры



— «Новогодняя гирлянда» — для учреждений образования, культуры, физической культуры



— «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного жилого дома и прилегающей территории» — для товариществ собственников жилья, управляющих компаний многоквартирных жилых домов.



Работы принмаются до 29 декабря. Итоги конкурса подведут до 30 января. Подробности и заявка на участие - в положении о проведении конкурса.