Мэрия Петрозаводска пригрозила подрядчику штрафом за заваленные снегом детские площадки (ФОТО)

Специалисты администрации провели проверку и обнаружили в городе заваленные снегом детские площадки, парки и скверы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства проинспектировали объекты благоустройства на Первомайском и Октябрьском проспектах. По обоим районам в администрацию поступали жалобы на качество уборки общественных территорий. В Петрозаводске чистоту и безопасность на них в рамках муниципального контракта поддерживает Городской комбинат благоустройства.

В ходе рейда выявили, что подрядчик не обеспечил качественную уборку детских площадок в Приозёрном парке, на Мурманской улице и Октябрьском проспекте. В соответствии с условиями контракта на площадках должны быть очищены от снега не менее 30% территории. Особое внимание уделяется местам возле скамеек, горок, подходам к ним, а также уборке мусора из урн. Обслуживание детских игровых комплексов должны проводить два раза в неделю.

В адрес подрядчика направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Исправить замечания компания должна до конца недели. Кроме того, предприятию предписано усилить уборку и снегоочистку в парке Ямка, скверах Машезерском и Машиностроителей. В случае, если предприятие не устраняет предъявленные претензии, его штрафуют.