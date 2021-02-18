Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Медик рассказал, как зависит тяжесть COVID от группы крови
18.02.2021 21:05
Работник кладбища перенёс пять клинических смертей за ночь
18.02.2021 23:30
Авария произошла на тепловых сетях в Петрозаводске (СРОЧНО) 18
Сегодня 09:12
Парламент Карелии проголосовал против прямых выборов глав местного самоуправления 28
Сегодня 09:56
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии 2
Сегодня 09:38
"Воды в городе нет": В Лахденпохье произошла авария на водопроводе 7
18.02.2021 21:13

Мэрия Петрозаводска пригрозила подрядчику штрафом за заваленные снегом детские площадки (ФОТО)

Новости. Общество
15:03, 19 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Специалисты администрации провели проверку и обнаружили в городе заваленные снегом детские площадки, парки и скверы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства проинспектировали объекты благоустройства на Первомайском и Октябрьском проспектах. По обоим районам в администрацию поступали жалобы на качество уборки общественных территорий. В Петрозаводске чистоту и безопасность на них в рамках муниципального контракта поддерживает Городской комбинат благоустройства.

В ходе рейда выявили, что подрядчик не обеспечил качественную уборку детских площадок в Приозёрном парке, на Мурманской улице и Октябрьском проспекте. В соответствии с условиями контракта на площадках должны быть очищены от снега не менее 30% территории. Особое внимание уделяется местам возле скамеек, горок, подходам к ним, а также уборке мусора из урн. Обслуживание детских игровых комплексов должны проводить два раза в неделю.

В адрес подрядчика направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Исправить замечания компания должна до конца недели. Кроме того, предприятию предписано усилить уборку и снегоочистку в парке Ямка, скверах Машезерском и Машиностроителей. В случае, если предприятие не устраняет предъявленные претензии, его штрафуют.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 7
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 6
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»