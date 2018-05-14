Мэрия Петрозаводска просит снести незаконные гаражи

Городские власти предлагают владельцам гаражей на улицах Достоевского и Фрунзе освободить земельные участки.

Администрация Петрозаводска сообщила лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, о дате проведения их демонтажа.

В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводска, администрация города предлагает владельцу самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта, расположенного в районе здания проходной филиала ОАО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" по ул. Достоевского, а также владельцам трех гаражей, расположенных в районе дома № 6А по ул. Фрунзе, добровольно, своими силами и средствами освободить земельные участки.

На демонтаж отводится две недели, гаражи должны быть убраны в срок до 28 мая.