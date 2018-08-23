Мэрия Петрозаводска рассказала, как в городе отпразднуют первый день учебного года

В понедельник 3 сентября в Петрозаводске пройдет праздник, посвященный началу учебного года, сообщает мэрия.

В наступающем учебном году в школы Петрозаводска придут более 29 тысяч учеников, еще 16,5 тысячи детей станут воспитанниками городских дошкольных учреждений.

Старт Дню знаний будет дан 3 сентября в 11.30 на площади Ленина, откуда по проспекту К. Маркса в сторону площади Кирова двинется большая колонна участников акции "Первоклассный ПТЗ" – торжественное шествие первоклассников, родителей и педагогов. Во время движения колонны будет производиться видеосъемка при помощи квадрокоптера, взрослые и ребята поучаствуют в забавном флешмобе "Улыбаемся и машем". Правила просты и полностью соответствуют названию.

В 12.00 на главной сценической площадке на площади Кирова состоится торжественное открытие праздника, после которого начнется зажигательная концертная программа от караоке-клуба Solo.

Параллельно с музыкальным действом, которое будет проходить на главной сцене, на площади Кирова для школьников вновь распахнет свои двери "Первоклассная академия". С 12 часов здесь начнут работу различные интерактивные площадки для детей и взрослых от партнеров праздника. В 15.00 для учащихся старших классов с концертом выступит карельская группа Milmars.