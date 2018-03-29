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Новости. Экономика
12:47, 29 Марта 2018

Мэрия Петрозаводска решила продать акции банка "Онего"

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Администрация Петрозаводска проведет аукцион по продаже 3% пакета акций банка "Онего" стоимостью 4,5 млн рублей.

"Выставленный на торги пакет акций петрозаводского муниципально-коммерческого банка ПАО "Онего" насчитывает 40 488 штук (3,022% уставного капитала) с начальной ценой 4 510 000,00 рублей", - рассказали в мэрии.

Заявки принимаются по 24 апреля. Аукцион состоится 4 мая. Телефон для справок: +7 (8142) 71-33-70.

Банк был учрежден в 1993 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В 1997 году организационно-правовая форма фининститута была преобразована в общество с ограниченной ответственностью, с 1998 по 2015 годы банк функционировал в форме открытого акционерного общества, с августа 2015 года — в форме публичного акционерного общества.

По данным сайта Банки.ру, структура акционеров на текущий момент выглядит следующим образом: 9,69% акций общества принадлежит Галине Галкиной, долями по 9,00% акций владеют Павел Ковалев, Сергей Одинцов, Роман Петраков, Анна Пугачева, Михаил Бешевли, Андрей Присекин, Владимир Леднев, член совета директоров Виталий Курышев, гражданин Кипра Ставриниду Нектариа; администрация Кондопожского муниципального района контролирует 2,54%, администрация Петрозаводского городского округа — 3,02%, гражданин США Джеймс Х. Грилл — 1,12%. Оставшийся пакет акций принадлежит миноритариям (2,64%).

 

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