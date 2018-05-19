Мэрия Петрозаводска снесет незаконные гаражи и увезет их в Чалну

Администрация города предлагает владельцам гаражей и павильона в районе предприятия "Петрозаводскмаш" освободить земельные участки.

С 22 мая по восьмое июня будет произведен демонтаж двух гаражей и одного павильона в районе здания проходной филиала ОАО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» по ул. Достоевского, сообщает пресс-центр мэрии города

Демонтированные (перемещенные) объекты будут вывезены по адресу: Прионежский район, пос. Чална.