Мэрия Петрозаводска составила список плохо работающих управляющих компаний

В соответствии с действующим законодательством компании могут быть привлечены к административной ответственности, сообщили в администрации Петрозаводске.

"Повышенная температура обратной сетевой воды – показатель того, что внутридомовая система теплоснабжения не отрегулирована должным образом. Обязанность выполнять эту регулировку возложена на управляющие организации. Информация, предоставленная энергетиками, проанализирована. Сегодня нашими специалистами составлено письмо в Госкомитет с предложением о принятии в отношении нарушителей мер административного воздействия", – сказала начальник управления жилищного хозяйства Ирина Козырина.

В список управляющих организаций, не выполняющих должную регулировку внутридомовых теплоузлов, включены: УК ООО "Гарантия плюс", УК "Карельская обслуживающая компания", УК "Карельская лифтовая компания", УК "Мастер – Ремонт", УК "МКС-Петрозаводск", УК "Новые Технологии Управления", УК "Партнер", УК "ПК ВЫБОР", УК "Петрозаводская Коммунальная Компания", УК "Профессионал", УК "ПТЗ", УК "СтройСервис", УК "Территория", УК "ТРИАЛ".