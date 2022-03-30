Мэрия Петрозаводска требует сноса незаконных гаражей на Парковой улице

Администрация Петрозаводска призывает владельцев незаконно установленных гаражей на Парковой улице снести их.

Администрация Петрозаводска просит владельцев гаражей и контейнеров, расположенных у дома № 58 на Парковой улице, убрать их. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Освободить занятые земельные участки необходимо своими силами до 12 мая, говорится в сообщении.