Мэрия Петрозаводска требует снести ларек и шлагбаум

Городские власти предлагают владельцам нестационарных объектов на проспекте Ленина и на улице Горького освободить незаконно занятые земельные участки.

Администрация карельской столицы сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, о дате проведения демонтажа установленных нестационарных объектов, месте и сроках их хранения.

В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводска администрация предлагает владельцам самовольно установленных нестационарных объектов - торгового павильона, расположенного в районе дома № 25 по ул. Максима Горького, и шлагбаума, расположенного в районе дома № 5 по пр. Ленина, - добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требования об освобождении демонтировать указанные объекты и освободить земельный участок в срок до 16 августа.