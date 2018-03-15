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Новости. Общество
09:40, 15 Марта 2018

Мэрия Петрозаводска устанавливает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора

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Всего на территории города установлено 74 контейнера для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Для сбора пластика и стекла предназначены 24 контейнера: восемь из них установлены на территориях ТСЖ, 11 - на территориях юридических лиц, пять - на контейнерных площадках, расположенных в местах общей доступности. Для сбора бумаги и картона предназначено 50 контейнеров: 13 - на территориях ТСЖ, 11 - на территориях юридических лиц, 26 контейнеров - на территориях общедоступных контейнерных площадок в разных районах города.

Летом устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора тары из пластика и стекла в зонах отдыха: на территориях Зарецкого и Приозерного парков, на Онежской набережной, в парке Ямка.

В феврале этого года принято решение о дополнительной установке контейнеров для раздельного сбора мусора по следующим адресам:

- парк Беличий остров (контейнер для бутылочной тары);

- ул. Питкярантская, д. 32 (на существующую контейнерную площадку) - контейнер для бутылочной тары;

- ул. Фролова, д. 10 (на существующую контейнерную площадку) - контейнеры для макулатуры и бутылочной тары.

Напомним также, что за счет средств муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" осуществляется сбор у граждан и последующая утилизация ртутьсодержащих отходов в рамках городского проекта "Экомобиль".

Администрация города регулярно информирует петрозаводчан об организациях, осуществляющих работы по приему вторичного сырья. Кроме того, инициативные группы горожан участвуют в составлении интернет-карты Recyclemap (http://recyclemap.ru). Уже несколько лет совместно с компаниями-переработчиками вторсырья реализуются экологические проекты "Бумажный бум" и "Макулатурная культура": каждый год собирается и отправляется в переработку более 20 тонн бумаги.

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Комментарии

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David
2018-03-15 10:00:56
А потом все в один грузовик и на полигон. :)
кир
2018-03-15 09:42:53
Бесполезно. Не знают они наших людей.
Гость
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