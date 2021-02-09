Мэрия Петрозаводска выставила на аукцион участки земли под застройку

Планируется застроить участки земли на Перевалке и в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация информирует о проведении аукциона на право аренды трёх земельных участков в Петрозаводске. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 марта (до 17.00).

Аукцион пройдёт 18 марта. На него выставлены три земельных участка с кадастровыми номерами:

- 10:01:0110159:20 по Высотному проезду с видом разрешенного использования – «Деловое управление» (начальная цена лота составляет 153 755 руб. в год);

- 10:01:0050160:7 по Рабочей улице для строительства жилого дома блокированной застройки (начальная цена лота составляет 101 994 руб. в год);

- 10:01:0110157:7 по улице Пархоменко для строительства жилого дома блокированной застройки (начальная цена лота составляет 111 362 руб в год).

Организатором аукциона выступает администрация Петрозаводска. Информация о его проведении в отношении данных участков размещена на сайтах: torgi.gov.ru, petrozavodsk-mo.ru. Узнать больше, а также получить бланк заявки установленного образца можно в комитете экономического развития (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб.531, тел.71-33-70).