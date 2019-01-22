18:20, 22 Января 2019
Мэрия Петрозаводска задумала создать в центре города несколько плоскостных парковок
Новости по теме
Загрузка...
Вопрос создания в карельской столице плоскостных парковок стал темой совещания под руководством главы города, сообщили в администрации Петрозаводска.
В центре Петрозаводска появится инфраструктура для организации нескольких плоскостных парковок. На них можно будет разместить порядка 300 автомобилей одновременно. Об этом на совещании под руководством Ирины Мирошник доложила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.
Сейчас специалисты Администрации занимаются изысканием земельных участков для организации таких стоянок и принятием их в муниципальную собственность. Одновременно идет поиск потенциального инвестора для реализации этого проекта.
Работа по организации парковочного пространства продолжается.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
16.01.2019, 12:25
20.01.2019, 19:40
21.01.2019, 10:37
17.01.2019, 11:07
Аналитика
Сегодня 12:44
Политкухня
Мы являемся свидетелями нивелирования культуры выборов как процесса, считает политолог Олег Реут.
Сегодня 11:20
18.01.2019 14:35
18.01.2019 14:27
18.01.2019 13:51
Чтиво
Сегодня 12:32
Личное мнение
В чем причины патернализма россиян?
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
11.01.2019 15:22
Медиа
21.01.2019 12:29
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии