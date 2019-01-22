Мэрия Петрозаводска задумала создать в центре города несколько плоскостных парковок

Вопрос создания в карельской столице плоскостных парковок стал темой совещания под руководством главы города, сообщили в администрации Петрозаводска.

В центре Петрозаводска появится инфраструктура для организации нескольких плоскостных парковок. На них можно будет разместить порядка 300 автомобилей одновременно. Об этом на совещании под руководством Ирины Мирошник доложила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

Сейчас специалисты Администрации занимаются изысканием земельных участков для организации таких стоянок и принятием их в муниципальную собственность. Одновременно идет поиск потенциального инвестора для реализации этого проекта.

Работа по организации парковочного пространства продолжается.