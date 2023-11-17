Мэрия Петрозаводска заключила договор на уборку мелкого мусора с контейнерных площадок города

Работы будут проводиться и по заявкам горожан.

Администрация Петрозаводска заключила договор с подрядчиком – индивидуальным предпринимателем И. В. Осиповым — на уборку 158 кубометров мелкого мусора с городских контейнерных площадок, сообщили в паблике мэрии.



Работы будут проводиться в разных районах карельской столицы, в том числе — по заявкам горожан.



В администрации призвали жителей ответственно относиться к чистоте города. Выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры. Складировать на улице старые шины, строительный и другой мусор, требующий специальной утилизации, запрещено.



В источнике напомнили, что покрышки у населения принимает ПМУП «Автоспецтранс». Сдать их можно ежедневно с 9.00 до 16.00 в специальный контейнер, установленный у проходной около проезда Тидена. От одного человека бесплатно принимают не более четырех шин.