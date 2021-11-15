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Мэрия Петрозаводска запустила онлайн-конкурс «Арт-Елка»

Новости. Общество
16:14, 03 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Семьи петрозаводчан приглашают к участию в открытом онлайн-конкурсе «Арт-Елка», сообщили в администрации Петрозаводска.

Творческие материалы принимаются до 30 декабря.
В преддверии главного зимнего праздника Детский театральный центр Петрозаводска запускает открытый творческий конкурс «Арт-Елка». Принять участие в нем могут дошкольники и учащиеся младших классов вместе с родителями и педагогами. Для этого необходимо сделать и направить в адрес организатора тематический видеоролик, презентацию или фотоснимок.

Номинации конкурса:
— «Зимняя песенка» — исполнение эстрадной песни на зимнюю или новогоднюю темы под минусовую фонограмму (дети, педагоги, семья);
— «Снежное настроение» — выступление танцоров (дети);
— «Чудеса под Новый год» — исполнение стихов, в сюжете которых есть приключение или волшебство (дети, семья);
— «Новогодний ералаш» — представление фрагмента театрализованного выступления с участием новогодних и сказочных персонажей, продолжительность - до пяти минут (дети, педагоги, семья);
— «Карнавальные фантазии» — видео или фотография костюма с кратким описанием (название, автор и др.);
— «Подарок елке» — видеозапись или презентация мастер-класса по изготовлению самодельной елочной игрушки (педагоги, дети, семья).

Конкурс проводится при поддержке Центра развития образования Петрозаводска. Заявки на участие и творческие материалы принимаются с 15 по 30 декабря на электронный адрес: art-elka@bk.ru.

Победители и призеры проекта будут отмечены дипломами, а их помощники — благодарственными письмами. Лучшие творческие номера войдут в новогодний онлайн-концерт, который будет опубликован на страницах Детского театрального центра и ЦРО.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 72-08-46, 70-52-11, 59-28-47.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Полезный
2021-12-03 17:33:30
Шах и мат агрекалчнутой тусовке
dikas
2021-12-03 17:57:48
Полезный, какой какой тусовке,шпхматистов чтоли?
demari
2021-12-03 17:42:01
Полезный, Полезный, что это "агрекалчнутой тусовке" . Что за птичий язык ? Чем ты радуешься ? )))
Гость
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