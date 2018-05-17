Мэрия Петрозаводска ждет от горожан идей по проведению Дня города

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Карельская столица отметит свое 315-летие 30 июня.
Администрация Петрозаводска приглашает жителей принять участие в наполнении праздничной программы Дня города, который состоится в последнюю субботу июня.
Традиционно во время подготовки праздничных мероприятий оргкомитет собирает различные идеи и инициативы горожан, творческих коллективов, общественных объединений и коммерческих организаций, чтобы затем вместе реализовать самые интересные проекты, акции и конкурсы. Администрация ждет предложений и надеется на поддержку партнеров и спонсоров!
Предложения горожан принимаются в управлении культуры администрации Петрозаводского городского округа (каб. 519), по электронной почте kulturaptz@gmail.com или по телефону 71-34-44.
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