Мэрия попросила энергетиков не оставлять петрозаводчан без электричества по 17 часов

Власти посоветовали компании "ОРЭС-Петрозаводск" приобрести резервный источник питания, чтобы минимизировать неудобства для горожан при отключении электричества.

Администрация Петрозаводска призывает ресурсоснабжающую организацию позаботиться о потребителях на период устранения аварийных ситуаций.

С начала года в Петрозаводске произошло более 150 отключений электроснабжения. В некоторых случаях потребители оставались без света на срок до 17 часов. Проанализировав такие ситуации, администрация готовит обращение к сетевой организации АО "ОРЭС-Петрозаводск" с призывом не допускать длительных перерывов в электроснабжении.

"Один из выходов - приобретение резервных источников для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии и минимизации для потребителей последствий во время аварийных ситуаций", - сообщает пресс-служба городской мэрии.

Кроме того, администрация напоминает АО "ОРЭС-Петрозаводск" о необходимости исполнения инвестиционной программы по модернизации сетей в целях недопущения аварийных ситуаций и снижения их количества.

В мае УФАС Карелии уже оштрафовало сетевую организацию АО "ОРЭС-Петрозаводск" на 300 тысяч рублей за допущение многочасового отключения электроснабжения жилого дома на улице Парковой. Причиной инцидента стало повреждение воздушной линии на централизованных сетях электроснабжения, при этом сотрудники сетевой организации не смогли обеспечить готовность оперативного включения независимого резервного источника электропитания.