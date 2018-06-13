Мэрия попросила подрядчика об осторожности при покосе травы в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска напомнила ООО "ТехРент" о недопустимости повреждения деревьев и кустарников при покосе травы.

В карельской столице продолжаются работы по скашиванию травы. Сегодня подрядной организацией ООО "ТехРент" производится стрижка газонов на Кукковке. В ближайшие дни выкашивание травы будет продолжено в центре города, а также в районе улиц Чапаева и "Правды", сообщает городская администрация.



администрация Петрозаводска

"Во время очередной проверки, проведенной специалистами комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, работникам "ТехРента" отдельно указано на недопустимость повреждения во время стрижки газонов стволов деревьев и кустарников", - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что на большинстве городских территорий траву в летний сезон будут косить раз в месяц. Исключение составляют центр Петрозаводска (окрестности площади Кирова, проспекта Ленина) и набережная Онежского озера, где работы проводятся еженедельно. Скошенная трава должна быть убрана в течение трех суток.

"Практика показывает, что за летний сезон подрядчик в среднем осуществляет выкашивание травы три-четыре раза", - говорит начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Стрижку газонов во дворах должны осуществлять управляющие компании и ТСЖ, напоминают в мэрии.