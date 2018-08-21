Мэрия попросила жителей Петрозаводска не хоронить домашних животных самостоятельно

Самостоятельное захоронение домашних животных недопустимо. После кончины питомца владельцы обязаны поставить в известность ветеринарную службу, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Многие горожане стали хоронить тела умерших домашних животных в лесу, на пустырях и даже в парках, не задумываясь, что это не только портит облик города, но и предоставляет серьезную опасность", - отмечают в мэрии.

Погибшее от болезни животное, похороненное в земле, может стать причиной возникновения инфекционной вспышки, предупреждают власти. Возбудители многих опасных заболеваний способны столетиями сохраняться в почве, например – споры бацилл сибирской язвы.

"Импровизированные зоокладбища часто разоряются другими животными, зараженный биоматериал способны разнести грызуны, с дождями и весенними паводками возбудители заболеваний могут просочиться в грунтовые воды", - говорится в сообщении мэрии.

"Трупы домашних животных подлежат сжиганию или обеззараживанию в биотермических ямах на территории скотомогильников, - отмечают в мэрии. - Услуга "ветритуал" доступна для жителей Петрозаводска и оказывается как частными, так и государственными организациями".

Подробную информацию можно получить в группе "Экологический портал", заключили в мэрии.