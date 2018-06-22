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Новости. Общество
16:27, 22 Июня 2018
фото: администрация Петрозаводска

Мэрия потребовала освободить от гаражей еще один участок в Петрозаводске

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Администрация Петрозаводска предложила владельцам гаражей на улице Советской освободить земельный участок.

Как отмечают в мэрии, гаражи стоят у дома №4 по улице Советской незаконно и должны быть демонтированы в срок до 6 июля. 

"Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (4 гаражей), расположенных в районе дома №4 по ул. Советской добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельные участки в срок до 6 июля 2018 года", - сказано в сообщении городской администрации.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-06-22 18:19:35
Освободите военторговские склады от левых предпринимателей на Фролова , территорию Минобороны сдают под платную стоянку , а склады тоже самое . И дорогу по ул . Балтийской пробейте и разгрузите Кукковку .
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