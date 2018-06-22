Мэрия потребовала освободить от гаражей еще один участок в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска предложила владельцам гаражей на улице Советской освободить земельный участок.

Как отмечают в мэрии, гаражи стоят у дома №4 по улице Советской незаконно и должны быть демонтированы в срок до 6 июля.

"Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (4 гаражей), расположенных в районе дома №4 по ул. Советской добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельные участки в срок до 6 июля 2018 года", - сказано в сообщении городской администрации.