Мэрия потребовала освободить от гаражей еще один участок в Петрозаводске

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Администрация Петрозаводска предложила владельцам гаражей на улице Советской освободить земельный участок.
Как отмечают в мэрии, гаражи стоят у дома №4 по улице Советской незаконно и должны быть демонтированы в срок до 6 июля.
"Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (4 гаражей), расположенных в районе дома №4 по ул. Советской добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельные участки в срок до 6 июля 2018 года", - сказано в сообщении городской администрации.
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