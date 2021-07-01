Мэрия потребовала снести руины в отдаленном районе Петрозаводска

Администрация Петрозаводска обратилась к владельцам незаконных полуразрушенных построек в районе Сулажгорского кирпичного завода снести их самостоятельно.

Администрация Петрозаводска обратилась к владельцам руинированных построек, находящихся возле дома № 5 по улице Сулажгорского кирпичного завода с требованием убрать конструкции. В настоящее время территория вокруг ветхих строений захламлена.

На снос построек и освобождение земельных участков своими силами и средствами владельцам дается срок до 16 июля, сообщили в мэрии.