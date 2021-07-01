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Мэрия потребовала снести руины в отдаленном районе Петрозаводска

Новости. Общество
07:25, 02 Июля 2021
фото: администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска обратилась к владельцам незаконных полуразрушенных построек в районе Сулажгорского кирпичного завода снести их самостоятельно.

Администрация Петрозаводска обратилась к владельцам руинированных построек, находящихся возле дома № 5 по улице Сулажгорского кирпичного завода с требованием убрать конструкции. В настоящее время территория вокруг ветхих строений захламлена. 

На снос построек и освобождение земельных участков своими силами и средствами владельцам дается срок до 16 июля, сообщили в мэрии.

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