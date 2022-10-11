Мэрия предупредила о сносе незаконных гаражей в центре Петрозаводска

Владельцев семи построек на улице Кирова информировали о демонтаже конструкций, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация карельской столицы информирует о демонтаже незаконно установленных гаражей в центре Петрозаводска.



Земельные участки в районе дома №5 по улице Кирова освободят от семи гаражей с 15 по 19 декабря. Владельцы их поставили незаконно, заявили в мэрии города.