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Новости. Общество
10:16, 25 Июля 2018

Мэрия предупредила о возможных "пробках" из-за ремонта дорог в Петрозаводске

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В среду в Петрозаводске начинается очередной этап ремонта дорог, в местах работ может быть затруднено движения автомобилей, предупреждает мэрия.

"Рабочие компании-подрядчика приступают к фрезеровке поврежденных участков асфальтобетонного покрытия. Предупреждаем о возможных затруднениях автомобильного движения в местах производства дорожных работ", - сообщает городская администрация.

В частности, сегодня дорожники планирует срезать асфальт на улицах Муезерской и Матросова, в районе перекрестков: проспекта Александра Невского и улицы "Правды", проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова, перекрестка улиц "Правды", Лыжной Калинина и Ключевского шоссе.

"Администрация города предупреждает о возможных затруднениях автомобильного движения в местах производства дорожных работ, просит водителей учитывать возможные задержки при движении по этим участкам, быть особо внимательными и заранее планировать маршрут", - отмечают в мэрии.

Напомним, в рамках муниципальных контрактов, заключенных с ИП "Мосоян Р.С." предусмотрен ремонт более 4,5 тысячи кв. м. поврежденных участков. Работы предполагается завершить до 31 августа.

"На средства, сэкономленные на торгах, запланировано проведение дополнительного аукциона на ремонт дорог. Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которое будет отремонтировано за счет экономии – еще полторы тысячи квадратных метров", - заключили в администрации.

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